In Egg und Lochau werden Halbfinaltickets vergeben

Mit zwei Viertelfinalspielen in Egg und Lochau werden die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt.

Endphase in der 45. Auflage im Uniqa VFV Cup. Mit den drei VN.at Eliteligaklubs Hohenems, Lauterach und Wolfurt sowie dem Vorarlbergliga-Quartett Egg Lochau, Bezau und FC Lustenau plus dem einzig verbliebenen Underdog Hohenems 1b (1. LK) können noch acht Mannschaften vom so begehrten Pokalsieg auf Landesebene träumen. Zumindest ein Klub aus der Eliteliga und aus der Vorarlbergliga werden sich dann am 1. Juli um 19 Uhr in Hohenems im großen Finale gegenüberstehen. Ein Duell der beiden Kampfmannschaften von VfB Hohenems ist sogar noch im Bereich des Möglichen.

Mit Egg und Bezau sind heute zwei Wälderklubs im Einsatz. Egg, die als Tabellenzweiter in Vorarlbergliga ab dem Sommer fix der Eliteliga angehören. Dennis Sonderegger (29) wird nach zweieinhalb Jahren Egg als Coach verlassen und will sich natürlich mit einem schönen Abschiedsgeschenk von der Mannschaft und dem Klub verabschieden. Sonderegger wird Egg im Cup aber noch betreuen. Ein Schweizer folgt auf einen Schweizer. Nur zwei Tage nach der Bekanntgabe der Trennung von Dennis Sonderegger haben die Egger mit dem Eidgenossen Daniel Sereinig schon den Nachfolger präsentiert. Der 39-jährige Schweizer war zuletzt als Coach der zweiten Kampfmannschaft von FC Vaduz tätig und zuvor Trainer in Schwarzach.

Mit Wolfurt gastiert eine Eliteligamannschaft in der Junkerau. Wolfurt war vor 21 Jahren (!) schon einmal Pokalsieger. Ein Sambatänzer könnte das Duell Egg gegen Wolfurt entscheiden. Die Wälder setzen auf den 29-jährigen Brasilianer Rafhael Domingues, der im Herbst zwölf Tore erzielte und einen bestimmten Anteil am sportlichen Höhenflug hatte. In Wolfurt ist der quirlige Sambatänzer Idiano Lima Rosa dos Santos nach seinem Kreuzbandriss wieder einsatzbereit und soll zusammen mit Torjäger Aleksandar Umjenovic für den Aufstieg ins Halbfinale sorgen. Idiano spielte 2018 bis 2020 in Egg und war dort ein Lieblingsspieler. Wolfurt plagen aber große personelle Sorgen. Mit Kapitän Simon Mentin (Angina), Martin Schertler (Wade), Daniel Brüstle (Karriereende) und Max Natter (Gehirnerschütterung) fehlt ein starkes Quartett. „Das wird eine harte Nuss und eine sehr enge Kiste“, so Wolfurt Trainer Joachim Baur (42).

Mit Lochau und Bezau stehen sich die Tabellennachbarn aus der Vorarlbergliga gegenüber. Lochau mit Trainer Rifat Sen kann erstmals die Neuzugänge Raphael Mathis, Marcel Ladinek und Serkan Yildiz auflaufen lassen. Mit Goalgetter Julian Rupp (wechselt nach Höchst) fehlt den Leiblachtalern aber ein echter „Scharfschütze“. „Es wird ein enges Spiel, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. Die Mannschaft mit mehr Siegeswillen wird als Sieger vom Platz gehen“, sagt Lochau Coach Rifat Sen. Die Geheimwaffe von Bezau ist der Brasilianer Thomas Ricardo Pineiro dos Santos. Lochau und Bezau standen im VFV Cup noch nie im Viertelfinale, alles was jetzt noch kommt ist Draufgabe.

Fußball

45. Uniqa VFV-Cup Herren, Viertelfinale

SV typico Lochau – Wälderhaus VfB Bezau Dienstag

Sportplatz im Hoferfeld, 18.30 Uhr, SR Crnkic

FC Brauerei Egg – Meusburger FC Wolfurt Dienstag

Junkerau, 18.30 Uhr, SR Michael Baumann

FC Lustenau 1907 – World-of-Jobs VfB Hohenems 1b Mittwoch

Stadion an der Holzstraße, 18.30 Uhr, SR Jurcevic

Intemann FC Lauterach – World-of-Jobs VfB Hohenems Mittwoch

Sportanlage Ried, 18.30 Uhr, SR Felix Ouschan

Halbfinale:

Lauterach/Hohenems – Egg/Wolfurt 26. Juni, 17 Uhr

Lochau/Bezau – FC Lustenau/Hohenems 1b 26. Juni, 17 Uhr