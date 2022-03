In der Nachspielzeit den 1:1- Ausgleich kassiert

Ein Punkt aus den beiden Auswärtsspielen bei Austria Wien holt die AKA Vorarlberg.

In der Nachspielzeit und praktisch mit dem Schlusspfiff kassiert die AKA Vorarlberg U-15-Mannschaft bei den Alterskollegen von Austria Wien noch den 1:1-Ausgleich. Maximilian Huber schießt die Wiener Veilchen doch noch zum glücklichen Remis. Kapitän Yanik Spalt aus Nüziders brachte die jüngsten Talente des Landes mit Trainer Ahmet Cil per sicher verwandelten Strafstoß in Front (20.). Vorarlberg bleibt in der Tabelle Zweiter vor Austria Wien. Bereits nach 32 Minuten lag die heimische Unter-16-Mannschaft mit Coach Helmut Hafner mit 0:3-zurück. Die Aufholjagd mit den beiden Treffern von Tamar Crnkic (82.) und Christopher Olivier (90.) kam zu spät. Die U-16-Elf unterlag mit 2:3 knapp und rutschte auf den dritten Tabellenplatz ab. Das Topspiel der Unter-18-Jährigen wurde abgesagt. Gleich acht Schützlinge der Truppe von Heinz Fuchsbichler wurden auf das Coronavirus positiv getestet.