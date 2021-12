Impfangebot in Vorarlberg

Gesundheitslandesrätin mit Ausblick auf vielfältige Impfmöglichkeiten in Vorarlberg in den kommenden Tagen.

An alle noch Unschlüssigen sowie jene, die ihre Booster-Impfung noch nicht abgeholt haben, wendet sich Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit dem eindringlichen Appell, die vielfältigen Impfangebote in Vorarlberg in Anspruch zu nehmen. Auch weiterhin sind Corona-Immunisierungen in Impf- und Einkaufszentren möglich, verweist Rüscher auf das dichte Netz an Impfstandorten, das landesweit zur Verfügung steht.

Kürzer warten mit Termin

Fixe Impftermine sind unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft im Internet einfach zu vereinbaren. In den eingerichteten Impfkojen in vier Vorarlberger Einkaufszentren werden Impfungen auch ohne Anmeldung verabreicht. Zeitlich genau festgelegt finden solche anmeldefreien Impfungen ebenso in den beiden Impfzentren Bregenz und Nenzing statt. Infos gibt’s unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft.

„Wer eine Impfung vorher vereinbart, schließt längere Wartezeiten von vornherein so gut wie aus“, stellt die Gesundheitslandesrätin klar. Zur Impfung sind lediglich die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis mitzubringen.

Impfkojen in Einkaufszentren



In den vier großen Vorarlberger Einkaufszentren – Messepark Dornbirn, Interspar in Feldkirch-Altenstadt, Zimbapark in Bürs und Kaufhaus der Wälder in Egg – stehen weiter sogenannte Impfkojen bereit. Impfungen sind dort einheitlich von Montag bis Samstag von 09:00 bis 18:00 Uhr möglich. Am Mittwoch, 8. Dezember sind die Impfkojen in den Einkaufszentren aufgrund des Feiertags geschlossen. Eine Anmeldung zu den Impfkojen ist nicht nötig. Impfwillige Personen brauchen lediglich eine E-Card und einen amtlichen Lichtbildausweis. Wer mögliche längere Wartezeiten vermeiden will, sollte sich aber einen konkreten Termin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft sichern.

Impfzentren Bregenz und Nenzing

Zu folgenden Terminen gibt es in den Impfzentren Bregenz und Nenzing die Möglichkeit zur Impfung ohne Anmeldung: Montag, 6. Dezember bis Donnerstag, 9. Dezember in der Zeit von 19:00-21:00 Uhr. Am Mittwoch, 8. Dezember sind die beiden Impfzentren aufgrund des Feiertags geschlossen. Am Freitag, 10 Dezember in der Zeit von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Samstag, 11.Dezember in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr stehen Impftermine ohne Anmeldung im Impfzentrum in Bregenz zur Verfügung. Ebenfalls stehen am Freitag, 10 Dezember in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr und am Samstag, 11. Dezember in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr Impftermine ohne Anmeldung im Impfzentrum in Nenzing zur Verfügung. Impfwillige können vor Ort zwischen den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna (beide zugelassen für Personen ab zwölf Jahren) frei wählen. Vorzuweisen sind auch hier lediglich die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis.

Impftermine online vereinbaren



Neben den anmeldefreien Impfangeboten sind selbstverständlich weiterhin auch Impfungen in Arztpraxen möglich, die sich einfach im Internet vereinbaren lassen. Ärztin/Arzt, Ort, Zeit und Impfstoff sind dabei frei wählbar. Über die kostenlose und freiwillige Corona-Schutzimpfung finden sich alle relevanten Informationen unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft. Wer keinen Internetzugang und keine E-Mail-Adresse besitzt, wird gebeten, sich an Familienangehörige oder Bekannte zu wenden, die behilflich sein können. Wer auch diese Möglichkeit nicht hat, kann sich über die kostenlose Impf-Hotline 0800 201 361 telefonisch melden und erhält entsprechende Unterstützung.

Nützliche Informationen rund ums Impfen sind auf den Seiten des Landes unter www.vorarlberg.at/vorarlbergimpft erhältlich, darüber hinaus unter www.1450-vorarlberg.at sowie unter www.rund-ums-impfen.at.