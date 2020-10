Illegales Autorennen auf A14: 19-Jährige bei Unfall verletzt

Die Polizei geht von einem illegalen Rennen aus: Eine 19-jährige Lenkerin verunfallte am Montagabend auf der A14 bei einem Überholmanöver mit sehr hoher Geschwindigkeit.

Am Montag, den 12.10.2020, gegen 20.17 Uhr fuhr eine 45-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw auf der Überholspur der Autobahn A14 von Hohenems kommend in Richtung Rankweil. Auf Höhe Industriegebiet Klaus/Weiler lenkte sie ihren Wagen zurück auf die Normalspur.

Auf beiden Seiten überholt

In diesem Augenblick wurde die 45-Jährige von zwei von hinten laut Zeugenaussagen mit sehr hoher Geschwindigkeit kommenden Fahrzeugen einmal links und einmal rechts überholt. Dabei verlor eine 19-Jährige, die Lenkerin des links überholenden Fahrzeuges, beim Überholmanöver die Kontrolle über ihren Pkw, verriss das Lenkrad und schleuderte zurück über die Fahrbahn in die Außenleitschiene. Durch den Aufprall erlitten die 19-jährige Lenkerin und ihre 21-jährige Beifahrerin Verletzungen unbestimmten Grades. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht.