Holzbau-Pionier Leopold Kaufmann gestorben

Leopold Kaufmann, bekannter Architekt und Hotelier aus Bezau, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Leopold Kaufmann gilt als Vorreiter des modernen Holzbaus in Vorarlberg.

Nach einer Lehre im elterlichen Zimmermannsbetrieb studierte Kaufmann Architektur an der TU Graz und gründete anschließend in Reuthe eine Arbeitsgemeinschaft. 1965 gründete Leopld Kaufmann ein eigenes Büro in Dornbirn und Bezau.