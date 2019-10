Hörbranzer Raubritter in geheimer Mission unterwegs!!

Jetzt sind die Raubritter wieder auf Prinzenpaarsuche

Wenn sie also in ihrer Nachbarschaft das Prinzenpaarauto so unauffällig wie möglich geparkt oder einige Raubritter, die so tun als ob sie unsichtbar wären, sehen, ignorieren sie die ganze Situation einfach. Auch wenn die Faschingsmacher versuchen sich hinter einer Hecke oder einem Baum zu verstecken, tun sie ihnen den Gefallen und „übersehen“ sie die Raubritter einfach.