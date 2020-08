Hochsommer am Donnerstag

Subtropische Luft am Freitag. Der Regen kommt mit dem Wochenende.

Wetterlage:

Wetter heute:

Bergwetter für heute:

Zu Tagesbeginn ziehen kompakte Wolken einer Warmfront über den Gipfeln durch, die da und dort leichten Regen am Morgen bringen. Von Westen her klart der Himmel im Laufe des Vormittags auf, der Rest des Tages verläuft sonnig. Am Nachmittag entstehen ein paar Haufenwolken. Einzelne Gewitterzellen daraus sind gegen Abend nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen in allen Höhenlagen spürbar an. Temperatur in 2000m: von 12 bis 19 Grad. Höhenwind: anfangs im Hochgebirge mäßiger West- bis Nordwestwind, der am Vormittag schwächer wird.