Hitze in Vorarlberg: Vorsicht mit Feuer im Freien

Bregenz - Landesrat Christian Gantner bittet Bevölkerung aufgrund der derzeitigen Trockenheit um erhöhte Wachsamkeit.

Aufgrund der anhaltenden trocken-heißen Witterung und der regenarmen Wochen hat die Gefahr von Wald-, Hecken- und Wiesenbränden in Vorarlberg zugenommen. Der Vorarlberger Zivilschutzverband richtet daher einen Appell an Einheimische und Gäste, wichtige Verbote und Sicherheitsregeln zu beachten. Auch Sicherheitslandesrat Christian Gantner weist auf ein erhöhtes Risiko von Bränden in der Natur hin und bittet die Bevölkerung um erhöhte Wachsamkeit und Vorsicht.

Trotz der außergewöhnlichen Trockenheit blieb Vorarlberg bisher von größeren Wald-, Wiesen- und Heckenbränden verschont. Damit das auch so bleibt, erinnern die Landesverantwortlichen Einheimische und Gäste an einen verantwortungsbewussten Umgang mit offenem Feuer.

“Es geht darum, in Zeiten der Trockenheit mit hoher Sensibilität mit Feuer umzugehen und besonders in der Natur darauf zu achten, dass es nicht zu Wald-, Hecken- und Wiesenbränden kommt”, betont Gantner. Bei Rauchentwicklung oder Verdacht auf Feuer sei es unbedingt notwendig, sofort einen Notruf unter der Nummer 122 abzusetzen, die von jedem Fernsprecher oder Mobiltelefon ohne Vorwahl funktioniert.

Waldbrandgefahr wächst täglich

Trotz der extremen Hitze ist die Waldbrandgefahr in Vorarlberg derzeit noch überschaubar. Dennoch wird es von Tag zu Tag gefährlicher. Südwestlich ausgerichtete Hänge, in Vorarlberg beispielsweise im Montafon oder Klostertal, sind bei Sonneneinstrahlung und starker Thermik besonders anfällig. Allerdings dominieren im Ländle hochstämmige Bäume in den Wäldern, was eine rasche Ausbreitung von Flächenbränden nicht begünstigt.