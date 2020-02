Historischer und sozialer Wandel am Bödele

Ausstellung „Wem gehört das Bödele?“ im Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg

Schwarzenberg. Die neue Ausstellung „Wem gehört das Bödele?“ wird am Samstag, 8. Februar, 15 Uhr im Angelika Kauffmann Museum in Schwarzenberg eröffnet. Parallel dazu findet auch im Stadtmuseum Dornbirn eine Ausstellung statt. „Gegensätze sind für das Bödele prägend: Dornbirn und Schwarzenberg, Ferienhäuser und geschütztes Hochmoor, Girardelli-Hang und Familienskigebiet, Motorradrennen und Ashram“, erläutern die Kuratorinnen Annelies Nigsch (Schwarzenberg), Petra Zudrell und Nikola Langreiter (Dornbirn).

Bei der Eröffnung in Schwarzenberg wird Klaus Lang (Gemeindevorstand Kultur) die Besucherinnen und Besucher begrüßen. Kuratorin Annelies Nigsch und Marina Stiehle, Leitung Angelika Kauffmann Museum, führen in das Thema ein. Der Schwarzenberger Bürgermeister Markus Flatz wird die Ausstellung offiziell eröffnen. Der Festakt wird von Christine Kleber und Katharina Behmann musikalisch mit Handorgel und Hackbrett umrahmt. ME