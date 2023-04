Hinauf auf den Schanzenturm

Die X-Challenge ist ein Rennen für groß und klein über die Sprungschanze hoch

„Umgekehrt“ war das Motto am vergangenen Freitag, als Hans-Peter Ess und Günther Ernst, die beiden Initiatoren der X-Challenge Schulen und Privatpersonen dazu einluden, die Montafoner Sprungschanzen von unten nach oben zu bewältigen. Während am Vormittag ganze Schulklassen aus Volks- und Mittelschulen eingeladen waren am Bewerb teilzunehmen, gab es am Nachmittag die Möglichkeit für Privatpersonen und Vereine sich dieser Herausforderung in Sachen Berglauf zu stellen.