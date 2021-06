Heute: Radrennen auf den Bregenzer Hausberg

Innerhalb weniger Tage waren die 300 Startplätze für das Rennen ausgebucht - außerdem wird heuer die Straße extra für das Radrennen gesperrt. Los geht's ab 17.30 Uhr.

Bereits im vergangenen Jahr zog das, wegen der Corona-Maßnahmen sehr kurzfristig organisierte Radrennen auf den Bregenzer Hausberg innerhalb weniger Tage 200 Starter an. Dieses Jahr setze man noch eines drauf – innerhalb weniger Tage waren die 300 Starplätze ausgebucht und als Schmankerl wurde die Straße dieses Jahr exklusiv gesperrt. Einem perfekten Renntag steht also definitiv nichts mehr im Wege. Am Mittwoch, den 23. Juni geht es ab 17.30 Uhr um die Kür des schnellsten Bergfahrers. Da die Breitensportveranstaltungen in den letzten Monaten so gut wie unmöglich waren, zieht das Radrennen auch in diesem Jahr wieder eine gewaltige Gruppe an Profis und Amateursportlern heran.