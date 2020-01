"Flitzerin" sorgt bei Kristoffersen-Sieg für einen Megaskandal

Kristoffersen siegt vor Pinturault und Kitzbühel-Sieger Yule, Matt klassiert sich als bester Österreich auf Rang 15. Der Halbzeitführende Marco Schwarz scheitert in Lauf zwei.

Unter insgesamt 494 Scheinwerfern ging der zweite Durchgang des bereits legendären Nachtslaloms in Schladming über die Bühne. Nach dem ersten Lauf führte mit Marco Schwarz ein Österreicher, dahinter lauerten mit knappen Rückständen der Norweger Henrik Kristoffersen (+0,14) und der Franzose Alexis Pinturault (+0,32).

Der Franzose Clement Noel eröffnete den zweiten Durchgang und legte der Konkurrenz wie erwartet eine starke Zeit vor. Läufer um Läufer fiel hinter Noel zurück, keiner kam an die Laufbestzeit des 22jährigen heran.

Als nur noch acht Rennläufer am Start standen, lag der Franzose weiterhin in Front, der Startnummer eins im zweiten und entscheidenden Lauf perfekt ausnutzen konnte. Für einen kleinen Skandal sorgte eine völlig überflüssige Flitzerin, die beim jungen Südtiroler Alex Vinatzer die Zeitnehmung zu früh auslöste, in dem sie über die Ziellinie "spazierte".