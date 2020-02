Helden der Nacht

Am Faschingssamstag wurde aus der wirtschaft in Dornbirn der Heldenplatz.

Dornbirn. Eine Party der ganz besonderen Art fand am Wochenende in der wirtschaft in Dornbirn statt. Wenn Pippi Langstrumpf ein Tänzchen mit Charlie Chaplin wagt, Bonnie & Clyde mit ABBA ein Bier trinken und die Biene Maja und ihr fauler Willi auf der Tanzfläche alles geben, müssen ganz spezielle Gastgeber am Werk sein.

„Oberschorbach goes wirtschaft“, lautete das Motto des Abends und somit war alles zu den verrückten Paarungen gesagt. Die Fasnatzunft Oberschorbach und Wolfi Preuß hießen „Helden von früher“ in ihrem Party-Tempel willkommen – und die ließen sich nicht lange bitten. Bereits ab 19.00 trudelten Schlümpfe, Superhelden, Filmstars und Legenden in Scharen ein und die Mäschgerle durften nicht nur in Erinnerungen schwelgen, sondern sich auch ausgiebig zu den Klängen von Falke & Eule sowie DJ Sound im ersten Stock abtanzen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgiebig gefeiert und die Oberschorbächler freuten sich wieder über eine gelungene Ballnacht, die in die Vereinsgeschichte eingehen wird.