Hard und Bregenz jubeln über Siege in der HLA

Die Roten Teufel siegten bei Schlusslicht Vöslau mit 32:36-Sieg. Bregenz feierte einen klaren 36:30-Heimsieg gegen Graz.

Der HC Hard ging heute als klarer Favorit in das Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht Vöslau. Nach dem kräfteraubenden Europacup-Spiel unter der Woche durfte man jedoch gespannt sein, wie sich die Roten Teufel präsentierten. In der ersten Halbzeit taten sich die Gäste dann auch sichtlich schwer, das gewohnt starke Spiel durchzuziehen. Obwohl man meist knapp voran lag, konnte sich das Team nicht entscheidend absetzen. Nach torreichen 30 Minuten ging es dennoch mit einer knappen 18:20-Führung in die Pause.