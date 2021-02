Harry und Meghan erklärten finalen Rückzug aus königlicher Familie

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden nicht mehr zu ihren royalen Pflichten im britischen Königshaus zurückkehren.

Prinz Harry und seine Frau Meghan werden ihre royalen Pflichten nicht wieder aufnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag mit und gab zudem bekannt, dass Harry seine militärischen Ehrenämter verlieren wird. Auch königliche Schirmherrschaften des Ehepaars würden abgegeben und innerhalb des Königshauses neu verteilt. Die Mitteilung erfolgte nach dem Bekanntwerden der erneuten Schwangerschaft von Meghan. Sie und Harry erwarten ihr zweites Kind.

Ein Jahr Überprüfung

Paar zog Anfang 2020 nach Nordamerika

Das Herzogenpaar lebt in Santa Barbara in Kalifornien. Ihr Sohn Archie ist im Kleinkindalter. Harry und Meghan gaben vor kurzem bekannt, dass sie in einer TV-Sondersendung mit Moderatorin Oprah Winfrey reden würden, die im März ausgestrahlt werden soll.