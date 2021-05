Harmlose Austria verliert beim GAK

Die Lustenauer Austria musste sich dem GAK nach einem frühen und einem späten Gegentreffer auswärts knapp mit 0:2 geschlagen geben.

Am drittletzten Spieltag der 2. Liga ging es für die Lustenauer Austria auswärts zum GAK. Und die Hausherren gingen bereits nach vier Minuten in Führung: Harrer gelang mit einem schönen Distanzschuss in die Kreuzecke das frühe 1:0. In weiterer Folge entwickelte sich ein temporeiches Duell mit leichten Vorteilen für die Grazer. Nach einer knappen halben Stunde war die Austria dann ebenfalls richtig gut im Spiel und kam durch Tabakovic und Wallace zu sehr guten Chancen. Da beide den Ball nicht im Tor unterbringen konnten, ging es mit dem knappen Rückstand in die Pause.