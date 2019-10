Handel mit menschlicher Dimension

Kunterbuntes Fest anlässlich der Eröffnung des Wolfurter Weltladens an neuem Standort.

Der Weltladen in Wolfurt zählt zu den ältesten im Land und ist in der ganzen Region ob des vielfältigen Angebots an fair gehandelten Produkten bekannt. Bereits vor über 35 Jahren erkannten die Gründungsmitglieder Bertram Thaler, Herbert Moosmann oder Walter Heim, dass die Unterstützung kleinbäuerlicher Strukturen in benachteiligten Regionen der Erde für deren Existenzsicherung unabdingbar ist. Fairer Handel mit Einhaltung der Menschenrechte bedeutet konkret Hilfe zur Selbsthilfe und schafft somit Zukunftsperspektive für nachfolgende Generationen, was Fluchtbewegungen entgegensteuert. Und das beeinflusst wiederum ein friedliches Zusammenleben rund um die Erde.