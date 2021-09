Handball-Derby: Trainer versprechen viele Emotionen

Vor dem Handball-Derby zwischen Bregenz und Hard am Freitagabend sprachen die Trainer der beiden Teams bei "Vorarlberg LIVE" über das Besondere eines Derbys und die Vorbereitung auf das Spiel.

Am Freitagabend steht das 97. Ländle Handball-Derby zwischen Bregenz Handball und Alpla HC Hard in der Handballarena Rieden-Vorkloster an. Alpla HC Hard führt mit Saisonstart und zwei erfolgreichen Siegen die Tabelle an und gilt als Favorit. Wie sich die Mannschaften auf das Spiel vorbereiten und was man von dem Prestigeduell erwarten darf, erzählten die beiden Trainer bei "Vorarlberg LIVE".