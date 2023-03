Hamilton am Lügendetektor: "Ins F1-Auto gepinkelt?"

Für ein Interview ließ sich Formel-1-Star Lewis Hamilton an einen Lügendetektor anschließen. Der Mercedes-Pilot wurde dabei mehrfach beim Lügen erwischt!

Für den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (38) hat sich Sky Sports vor dem Saisonstart in Bahrain etwas ganz Besonders überlegt: Der Brite wurde an einen Lügendetektor angeschlossen - und wurde dabei gleich mehrmals beim "Lügen" erwischt.

Von Lieblingskollegen und Reality-TV

Doch schon bei der nächsten Frage wird der Mercedes-Pilot beim Lügen erwischt. So gibt er an, kein Reality-TV zu schauen oder gegen seinen Teamkollegen George Russell im Armdrücken zu gewinnen. Außerdem: Noch nie habe er während eines Rennens in sein Auto gepinkelt – alles gelogen! Das sagt zumindest der Lügendetektor. "Ja, vielleicht einmal. Ich kann mich nicht mehr genauer erinnern", meint Hamilton.