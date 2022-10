Halloween Last-Minute: Drei einfache Schmink-Ideen

Ihr wollt die Nacht des Schreckens mitfeiern und habt vergessen, euch ein Kostüm zuzulegen? Kein Problem! VOL.AT zeigt euch drei schnelle Looks.

Alles, was ihr dafür braucht, sind handelsübliche Schminkfarben, wie es sie etwa in der Drogerie gibt. Dazu idealerweise noch einen roten Lippenstift, schwarzen Eyeliner. Dann also ran an die Schwämmchen und Pinsel und los gehts.