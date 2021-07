Hallein: Helfer rettet zwei Menschen aus reißenden Fluten

Dramatische Szenen bei den Überschwemmungen in Hallein: Ein Helfer rettet zwei Menschen, die von den Wassermassen mitgerissen werden, aus der Strömung.

Am Samstagabend trat in Hallein der Kothbach durch eine Verklausung über die Ufer und bahnte sich seinen Weg durch die Altstadt des Ortes. Durch die enormen Wassermassen und die starke Strömung wurden zwei Personen mitgerissen, die sich augenscheinlich nicht alleine in Sicherheit bringen konnten. Ein Mann kommt den beiden zu Hilfe, wird aber selbst einige Meter weit mitgerissen. Zu dritt gelingt es den Dreien einige Meter weiter der Strömung zu entkommen. Ein Video, das auf Twitter kursiert, zeigt die dramatischen Szenen.

Von Fluten mitgerissen

Trotz der reißenden Wassermassen, die auch durch Häuser geflossen waren, konnten alle Personen in Sicherheit gebracht werden. Derzeit gibt es keine Meldungen von verletzten oder vermissten Personen. Doch die Situation blieb am Sonntag angespannt.

Aufräumarbeiten in Hallein

Nachdem die Wassermassen aus dem Kothbach am Samstagabend die Stadt Hallein überflutet haben, waren am Sonntagvormittag die Einsatzkräfte sowie Bewohnerinnen und Bewohner mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Der Kothbach zog sich zwar in den Bachlauf zurück, doch in den Straßen der Keltenstadt hinterließ er Schlamm und Verwüstung. In den engen Gassen war das Wasser teils meterhoch gestanden.