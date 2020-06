Grünes Licht! In Wolfurt wird auch 2020 gebaggert

Das größte Beachvolleyball-Event in Westösterreich findet in der Hofsteiggemeinde statt

Wir freuen uns, dass trotz Ausnahmezustand die Wolfurttrophy vom 07. – 09. August stattfinden wird! Wir befinden uns in einer ungewöhnlichen Zeit und trotzdem schauen wir positiv auf den Sommer. Denn die besten Teams aus Österreich werden wieder an der Beacharena an der Ach um Gold, Silber und Bronze spielen!