Grüner Pass: Rekord-Andrang auf Handy-Signatur

Auch wenn der Grüne Pass noch unvollständig ist: Schon jetzt gibt es Dank ihm eine hohe Nachfrage nach der Handy-Signatur.

Bereits seit 2009 können Online-Amtswege mit einer Signaturkarte durchgeführt werden. Die Handy-Signatur ist dabei die Online-Version einer persönlichen Unterschrift. In Coronazeiten hat sie österreichweit deutlich an Bedeutung gewonnen: "Schon seit Anbeginn der Corona-Pandemie verspüren wir einen verstärkten Andrang", erklärt Jennifer Davis vom Zertifizierungsdienstanbieter A-Trust auf VOL.AT-Anfrage. Sie habe sich als ein essenzielles und sicheres Tool erwiesen, um in privaten sowie geschäftlichen Anliegen handlungsfähig zu bleiben. "Während die Handy-Signatur im Durchschnitt um die 100.000-mal pro Tag verwendet wird, stiegen die Signaturen pro Tag während der Corona-Krise auf das Doppelte an", so Davis.