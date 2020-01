Großes Interesse an Rankweils Ortskernentwicklung

Am Mittwoch, 22. Jänner, kamen rund 200 RankweilerInnen zum Informationsabend ins Rathaus Rankweil, um sich über acht anstehende Planungsfelder im Ortszentrum zu informieren, deren Umsetzung einen gesamthaften Blick auf das Zentrum erfordert.

Im Rankweiler Ortskern stehen zentrale Zukunftsfragen an: Die Umsetzung der Ringstraße als Begegnungszone ist in Vorbereitung. Gleichzeitig sind mehrere Bauvorhaben wie das Quartier Schleife oder das Quartier Bahnhof Nord, das Gasthaus Kreuz, eine zentrale Kinderbetreuung oder ein Wohnprojekt an der Ringstraße in der Konzeptphase bzw. in der Vorbereitungs- und Planungsphase. Damit eng verknüpft sind die Nutzungsart der Gebäude und die Gestaltung der Freiflächen im Zentrum. „Bei einigen dieser Vorhaben ist die Gemeinde Eigentümer, bei manchen haben wir eine beratende Funktion. Es ist der richtige Zeitpunkt, um das Erscheinungsbild von Rankweil in eine einheitliche Form zu gießen“, so Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.