Großer Empfang für Barbara Neßler

Die neue Abgeordnete zum Nationalrat wurde in ihrer Heimatgemeinde Müselbach gefeiert.

Barbara Neßlers Karriere bei den Grünen war kometenhaft. Im Dezember 2016 schickte die damals 25-Jährige eine E-Mail an die Grünen und Alternativen StudentInnen (Gras) in Innsbruck. Sie wolle sich politisch einbringen. Nur einen Monat später wurde sie als Spitzenkandidatin für die ÖH-Wahl nominiert und sitzt seitdem in der Studierendenvertretung. Kurz darauf, im Herbst 2017, wählten sie die Innsbrucker Grünen ins Team für die Gemeinderatswahl. Neßler nutzte die Chance und zählte von Juni 2018 bis zur Wahl in den Nationalrat zur Bürgermeisterfraktion von Georg Willi im Stadtparlament. Im Oktober wurde sie als Abgeordnete für den Nationalrat angelobt. MO