Große Ehrung für den Rankweiler Ex-Bürgermeister

Rankweiler Ex-Gemeindechef Hans Kohler zum Ehrenbürger von Colibasi ausgezeichnet.

Nächste hohe Auszeichung für ein weiteres Großprojekt in Moldawien.

„Danke an den Bürgermeister Ion Dolganiuc und an die Mitglieder des Consiliums für die große Auszeichnung der Ernennung zum Ehrenbürger von Colibasi. Ich nehme diese hohe Auszeichnung auch als Würdigung der Leistungen aller Ehrenamtlichen aus Vorarlberg, die sich in den Moldawien-Projekten engagieren, gerne entgegen“, sagt Rankweil Altbürgermeister und der ehemalige jahrzehntelange Landtagsabgeordnete Hans Kohler zu seiner Ehrenbürgerschaft in Colibasi, einer Großstadt im Süden von Moldawien. Seit mehr als einem Jahrzehnt führt der 74-jährige Rankweiler federführend im Projekt zur Verbesserung der Sicherheitsstrukturen und Stärkung der Zivilgesellschaft in Moldawien glänzend Regie.

In mehreren Städten ausgezeichnet

Für sein großes Engagement wurde Kohler in mehreren Städten von Moldawien mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur in Colibasi auch in fünfzehn anderen Gemeinden von diesem Land verteilt, wurden sechzehn neue Freiwillige Feuerwehren gegründet.

Noch lange nicht Schluss

Aus Vorarlberg, insbesondere auf Initiative von Rankweil Altbürgermeister Hans Kohler, erhielten sechzig Feuerwehrfahrzeuge in Moldawien ein neues Zuhause. Vor geraumer Zeit haben mehr als einhundert Freiwillige aus den Feuerwehren in Vorarlberg die Fahrzeuge nach Colibasi überstellt und die Menschen vor Ort erhielten fachkundige Informationen und eine perfekte Einschulung. Neben dem Großprojekt in Moldawien hat Hans Kohler schon in Weißrussland (1992 – 2010), Ukraine (2008-2009) und in Montenegro (Anfang des neuen Jahrhundert) zahlreiche Aktivitäten zum Wohl dieser Länder durchgeführt und stieß auf ein großes positives Echo der hilfsbedürftigen Menschen. Wenn man Hans Kohler kennt, ist mit solchen Projekten noch lange nicht Schluss.