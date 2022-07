Großkontrolle am Bodensee: Zahlreiche Verstöße

Am Sonntag wurden von 16 bis 21 Uhr länderübergreifende Kontrollen auf dem Bodensee durchgeführt: So viele Bootsführer verstießen gegen die Regeln.

Alle Wasserschutz- und Seepolizeidienststellen rund um den Bodensee führten am Sonntag von 16 bis 21 Uhr, Kontrollen auf dem Bodensee durch. Es handelte sich um die zweite Großkontrolle am Bodensee in diesem Jahr. Kontrolliert wurden Motorboote, Segelboote und andere Wasserfahrzeuge wie Kajaks oder SUPs (Stand-Up-Paddle-Boards).