Großer Andrang auf Impfkojen: "Man muss mit Wartezeiten rechnen"

Die Impfkojen in den Vorarlberger Einkaufszentren erfreuen sich großer Beliebtheit - Spontanimpfer müssen aber mit langen Wartezeiten rechnen.

Schon am Donnerstagvormittag bildeten sich meterlange Schlangen vor den Impfkojen in den Vorarlberger Einkaufszentren - im Zimbapark warteten laut Berichten von Anwesenden vor Ort etwa 70 Personen auf eine Impfung, es sei nur ein Arzt vor Ort. "Es ist jede gerne willkommen, aber in den Einkaufszentren muss man mit Wartezeichen rechnen", so Florian Themeßl-Huber, Leiter der Landespressestelle, auf VOL.AT-Anfrage.