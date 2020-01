Größter Montafoner Faschingsumzug

In Vandans fand am 26. Jänner der größte Faschingsumzug des Montafons statt.

„56 Gruppen mit rund 1.650 Teilnehmern sorgten für einen fulminanten, bunten und fast 2 Stunden dauernden Umzug“, freute sich Funkenkanzler Heinz Scheider über die gelungene Veranstaltung. Abwechselnd mit den Tschaggunser Gola-Droli richtet die Vandanser Funkenzunft den großen Montafoner Faschingsumzug aus. Am Sonntag, 26. Jänner, herrschten die Närrinen und Narren in Vandans. „Wir haben für eine gute Mischung aus originellen, themenbezogene Fußgruppen und Wagen gesorgt,“ erzählt Zunftobmann Markus Pfefferkorn. Daneben sorgten die HMV, Mädchengarden und Guggamusikkapellen für lachende Gesichter. Fleißige Hände hatten Vandans mit Fahnen und Wimpeln farbenprächtig geschmückt. Die verschiedenen Gruppen zogen ab 14 Uhr durch das Dorf. Über 2000 Besucher ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Sie standen,teilweise fantasievoll verkleidet am Straßenrand, winkten und freuten sich über den „Guzleregen“, der über sie niederging. Auch Vandanser Ortsvereine wie die Vogelscheuchen der Harmoniemusik, die Energiehelden des Kindergartens und die Emojies der Volksschule beteiligten sich am närrischen Treiben. Auch die Trauben der Trachtengruppe sorgten für viel Applaus. Teilnehmer und Zuschauer trafen sich im Anschluss im eigens aufgestellten Festzelt am Fußballplatz und feierten dort ausgelassen bis in die Nacht. (STO)