All-in-Verträge: Leistung in der Arbeit wird oft nicht korrekt bezahlt

Viele Unternehmen wollen diese Art von Vertrag nicht mehr nur für Führungskräfte, sondern auch für die Beschäftigten. All-In-Verträge dürfen nicht zum "Massenphänomen" werden, warnt die Gewerkschaft.

Weitere Ergebnisse der Auswertung

Das Gehalt von Frauen mit All-in-Verträgen liegt um 14,5 Prozent unter jenem der Männer, obwohl ihre Arbeitszeit nur 0,5 Prozent geringer ist. Das durchschnittliche Monatsgehalt der Beschäftigten mit All-in-Verträgen liegt bei 3.964 Euro brutto, die durchschnittliche Wochenarbeitszeit bei 44,1 Stunden. Die meisten Beschäftigten, die den All-in-Rechner der Gewerkschaft nutzten, sind in den Branchen Metallindustrie, IT und Handel tätig.

WKÖ verteidigt All-In-Verträge

In einer Reaktion auf die GPA-Kritik hat die Wirtschaftskammer (WKÖ) die All-in-Verträge verteidigt. Diese seien besser als ihr Ruf, denn sie brächten für beide Seiten Vorteile und seien transparent, sagt Rolf Gleißner, stellvertretender Leiter der Sozialpolitik in der WKÖ am Mittwoch zur APA. Der Arbeitnehmer erhalte einen fixen und somit vorhersehbaren höheren Betrag, egal ob er in einem Monat Überstunden mache oder nicht. Diese Überzahlung gelte auch bei Sonderzahlungen, Entgeltfortzahlungen sowie als Berechnungsgrundlage für die Pensionsversicherung.