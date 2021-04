Google Earth Timelapse: Rhein arbeitet sich in den Bodensee vor

Wie der Rhein seit 1985 immer weiter in den Bodensee vorarbeitet, ist auf diesem beeindruckenden Google Earth Timelapse-Video zu sehen.

Der digitale Weltatlas Google Earth hat eine Zeitraffer-Funktion erhalten, mit der der Wandel einzelner Landstriche in den vergangenen Jahrzehnten sichtbar wird, unter anderen auch wie sich der Rhein seine Mündung immer weiter in den Bodensee hineinschiebt. Mit der Timelapse-Funktion kann man auch noch sehen, wie Gletscher abschmelzen, Städte wachsen und der Regenwald zurückgeht. Für die Funktion wurden 24 Millionen Satelliten-Aufnahmen aus 37 Jahren zusammengeführt. In Zukunft sollen jährlich weitere Bilder dazukommen, wie Google