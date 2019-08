Götzner Fasnat organisiert "Kübelefest"

Das erste „Kübelefest“ der Götzner Fasnat fand am 17. August 2019 statt. Unter dem Motto „Packe alles zum Grillen in deinen Kübel ein“ hatten sich zahlreiche Familien und Mitglieder der Götzner Fasnat in die Örfla aufgemacht, um an der Premiere dieses Festes teilzunehmen.

Um 14 Uhr ging die kleine Wanderung durch die wunderschöne Örflaschlucht los. Während der Wanderung wurden den Kindern verschiedene Spiele angeboten. Zum Schluss durfte sich jedes Kind als Überraschung auf ein Eis freuen.

Nach einer abenteuerlichen Wanderung konnten die Familien den Nachmittag mit kühlen Getränken und einer Wurst und Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen lassen – das „Kübelefest“ war ein voller Erfolg. Die Organisatoren und Teilnehmer freuen sich schon aufs nächste Jahr und eine Fortsetzung des „Kübelefestes“ im Sommer 2020. VER