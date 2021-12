"Glauben Sie noch an die S18?"

Landesrat Marco Tittler sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Rücktritt von Sebastian Kurz und die Planung der S18.

Am Donnerstag gab Sebastian Kurz seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Für Landesrat Marco Tittler hatte sich dieser Schritt bereits abgezeichnet, wie er am Freitag in "Vorarlberg LIVE" sagt. Er habe größtes Verständnis, wenn aus persönlichen Grünen neue Weichen gestellt werden. Mit Karl Nehammer habe er bis jetzt noch nicht viele Berührungspunkte gehabt, man solle ihn und sein neues Team aber in Ruhe arbeiten lassen.