Gitarrenklänge schweben über die Berge

Christoph Schwärzler begeisterte Gitarrenfreunde

Damüls Zum bereits traditionellen Gitarrentreffen lud der Hittisauer Christoph Schwärzler von der Musikschule „Easy Guitar“ auf den Berggasthof Elsenalpstube ein. Auf Grund der besonderen Corona-Situation durften sich heuer nur eine geringere Anzahl zu dem beliebten Event anmelden. 50 Teilnehmer aus dem ganzen Land, alles Absolventen aus seinen Kursen, reisten an oder gondelten mit dem Uga-Lift, mit einer Gitarre ausgerüstet, zum Fuße der schon von weitem sichtbaren Damülser-Mittagspitze.

Ebenfalls von der Coronakrise betroffen, freute sich der Chef des Hauses, Gilbert Wohlwend, auf die Gitarrenfreunde. „Freue mich jedes Jahr auf so viele nette Gäste. Seit 16 Jahren gibt es diese Treffen mit Christoph Schwärzler. Es ist schön, wenn hier bis in die Morgenstunden die Gitarrenklänge über den Talkessel schweben“, so der liechtensteinische Gastronom. Die Elsenalpe liegt auf 1850 Meter Seehöhe und ist seit Jahrhunderten ein Liechtensteinischer Grundbesitz.

Von Nachmittag an bis in die frühen Morgenstunden wurde auf der Sonnenterrasse bei Gesang und guter Stimmung musiziert, die Saiten gezupft und Akkorde geschlagen. Das Lieder-Repertoire von Schwärzler ist kunterbunt – von „Wenn wir erklimmen oder Tom Dooley“, sowie Blues, beliebte Evergreens, Austro-Pop und Power-Songs. „Weil es in den Kursen von Christoph einfach Spaß macht“, erklärt Ingrid aus dem Leiblachtal und stimmt dabei ihre Gitarre ein. Sabine aus Dornbirn und Peter aus Sibratsgfäll besuchen schon über Jahre die Kurse, auch die ganz anspruchsvollen, wie die Nummer Fünf und der Gigant – das ist der Kurs Nummer sechs. Wir kommen hier herauf „Um Freunde zu treffen“. Lobesworte kommen auch von Manfred aus Sulzberg. Für ihn ist es „ein spezielles Event in luftiger Höhe“.