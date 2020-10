George Nußbaumer und Philipp Lingg am 10. Oktober in Doren

Mit seinem Hit “Vo Mello bis ge Schoppornou” machte Philipp die Bregenzerwälder Orte bis weit über die Grenzen Vorarlbergs bekannt. Mittlerweile tritt er als Solokünstler oder in verschiedenen Formationen auf.

Und nun gastieren die beiden in „Unser KleinWien“ in Doren.

Kartenreservierungen ausschließlich unter www.unserkleinwien.at oder per mail an veranstaltungen@unserkleinwien.at. Auf Grund der aktuellen Covid19 Bestimmungen gibt es nur eine beschränkte Anzahl an Karten.