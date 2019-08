Genusserlebnis beim „Running Alpschwein“

Im Rahmen des „Rankweiler Sommers“ wurde am Wochenende vom 3. bis zum 4. August 2019 viel geboten: In Laterns lockte das Erlebnis-Dinner „Running Alpschwein“ 140 Genussfreudige an und am Sonntag wurde zum "Reiseziel Museum" in die Römervilla geladen.

Bei der bereits fünften „Running Alpschwein“-Veranstaltung wurde der Sessellift in Laterns zum „Running Buffet“ umfunktioniert: Für die Fahrt zur Bergstation erhielten die Gäste einen Willkommenskorb mit feinen Köstlichkeiten. Oben angekommen, machte sich die Truppe auf einen Spaziergang zum Speichersee. Musikalisch umrahmt von Alphornklängen wurden dort Suppe und Gulasch im Glas serviert. Anschließend ging die kulinarische Reise weiter zum Fürkele, wo der Rankweiler Hof mit Grillköstlichkeiten aufwartete. Gemeinsam wanderte man schließlich auf die Alpe Saluver – auf dem Weg dorthin konnte man sich am Schießstand versuchen und ein Edelweißsträußchen gewinnen.

Auf der Alpe gab es weitere Köstlichkeiten, bevor es zum Höhepunkt der Dinner-Wanderung zurück in die Falbastube ging: Dort schnitten Metzger Markus Gstach vom gleichnamigen Schweinemastbetrieb in Brederis und Roland Vith vom Rankweiler Hof ein Spanferkel an und luden zu Tisch. Mit zünftiger Hausmusik klang der Tag in geselliger Runde aus. Die Veranstaltung war eine Kooperation von Alpe Saluver, Falbastuba, Rankweiler Hof, Seilbahnen Laterns, Markus Gstach und der Marktgemeinde Rankweil.

470 BesucherInnen bei „Reiseziel Museum“

Großer Beliebtheit erfreute sich auch die Aktion „Reiseziel Museum“: Rund 470 kleine und große Interessierte kamen am Sonntag in die Römervilla nach Brederis, um dort dem Leben der alten Römer nachzuspüren. Geboten wurde ein buntes Familienprogramm – vom Rundmühlenspiel über Mosaike-Legen bis hin zu Werkzeug- und Waffenvorführungen durch „echte“ Römer. Am Sonntag, 1. September, wird erneut zum Familientag in das Freilichtmuseum Römervilla geladen.