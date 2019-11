Geldregen für 13 Vorarlberger Gemeinden

Die Million soll vor allem kleinen und finanziell weniger starken Kommunen helfen.

"Über den Vorarlberger Strukturfonds werden insbesondere kleinere Gemeinden bei der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben unterstützt. Dahinter steht unser Anliegen, eine gleichwertige Entwicklung in allen Landesteilen sicherzustellen“, begründet Wallner die Finanzspritze. Zusammen mit der ersten Verteilung liegt die in Aussicht gestellte Unterstützung des Landes für Gemeinde-Infrastrukturprojekte heuer bei 1,92 Millionen Euro.

Diese Gemeinden profitieren - So werden die Gelder eingesetzt

Die große Bandbreite an fondsunterstützten Infrastrukturprojekten in Gemeinden zeigt sich beim Blick auf die aktuell bewilligte Fördertranche sehr deutlich. So erhält Möggers etwa Strukturförderungen für den Anbau einer Aula bei der örtlichen Volksschule. In Vandans und in Bizau werden aus Fondsmitteln jeweils Erneuerungsarbeiten bei der Straßenbeleuchtung mitfinanziert. Hilfestellung gibt es auch für den gemeindeeigenen Mehrzwecksaal im neuen Altersheim in Langen bei Bregenz.