Vorarlberg investiert 1,6 Mio. Euro in kommunale Infrastrukturprojekte

Die Vorarlberger Landesregierung hat die vierte und letzte Verteilung von Strukturförderungen im Jahr 2018 beschlossen. An zwölf kommunale Infrastrukturprojekte in elf Gemeinden gehen aus dem laufenden Landesbudget in Summe mehr als 1,6 Millionen Euro.

Strukturförderungen für zwölf weitere Projekte

Die von der Landesregierung bewilligte Fördertranche enthält eine große Bandbreite, was die Projektinhalte anbelangt. So werden mit je 550.000 Euro beispielsweise der Bau des Altstoffsammelzentrums Vorderland in Sulz und die Errichtung des neuen Bauhofs Möggers-Eichenberg in Möggers unterstützt. An das Projekt Wohnen PLUS in Langenegg gehen aus dem Strukturfonds 250.000 Euro. Eine bauliche Erneuerung erfährt die Neue Mittelschule Schruns-Dorf. In Krumbach wird im Ortsteil Unterkrumbach ein neuer Gehsteig inklusive Gehsteigbeleuchtung realisiert. Investitionen in die Feuerwehr-Infrastruktur sind in Meiningen und Doren vorgesehen. Die Bregenzerwälder Gemeinde wird bei der Anschaffung eines neuen Katastropheneinsatzfahrzeuges unterstützt, in Meiningen soll für den Katastrophenschutz ein entsprechendes Lager errichtet werden. Weitere geförderte Projekte sind die Erweiterung des Museums “Juppenwerkstatt” in Riefensberg, der Ankauf eines Schneeräumfahrzeugs in Innerbraz und eines neuen Loipengeräts in Dalaas, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik in Satteins und der Bau neuer Urnengrabstätten in Meiningen.