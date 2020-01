Lustenauer Verein startet österreichweite Petition "Nein zum Notenzwang" - "Bildung ist mehr als reine Wissensvermittlung".

Gegen den Notenzwang an Schulen

„Gerade von der neu angelobten Regierung fordern wir die Wahlfreiheit für die Leistungsrückmeldung zurück. Pädagogen und Eltern sollen sich im Dialog an jedem Schulstandort für Noten oder eine alternative Leistungsbeurteilung entscheiden können,“ so Vereinsobfrau Simone Flatz. Dem Verein geht es viel mehr um die Vermittlung sozialer und personaler Kompetenzen. „Fünf Ziffernnoten passen nicht zu unserer pädagogischen Haltung. In einem dialogischen Prozess mit Eltern und Lehrpersonen sind wir zur Überzeugung gekommen, dass die Wahlfreiheit der Beurteilungsform eine wichtige Grundlage für gelingende Schulentwicklung ist. Deshalb stellen wir diese Wahlfreiheit in den Mittelpunkt unserer Petition“, erklärt Simone Flatz die Beweggründe für die Initiative.

In Österreich seien in sogenannten Schulversuchen seit über 20 Jahren Beurteilungsalternativen zum bestehenden Ziffernnotensystem verwirklicht worden, so Flatz, „mit besten Erfahrungen und dem Ergebnis, dass sich bereits 2015 über zwei Drittel der Vorarlberger Volksschulen für alternative Leistungsbeurteilungen entschieden haben". Auch der Gesetzgeber habe die positive Entwicklung erkannt und 2016 in einer Grundschulreform die Möglichkeit einer alternativen Leistungsbeurteilung an Volksschulen ermöglicht. 2018 wurde ein ‚Pädagogik‘-Paket mit der Rückkehr zum verpflichtenden Ziffernnotensystem verabschiedet. "Ein Schritt vorwärts in die Vergangenheit, wie es die renommierte Bildungswissenschaftlerin Barbara Herzog-Punzenberger so treffend formuliert hat. Sie teilt damit – so wie wir – die heftige Kritik vieler Bildungsexpertinnen und -experten“, verdeutlicht der Verein, für den Bildung "mehr ist als reine Wissensvermittlung".