Ganahl wird Zehnter, Zugg holt auch WC-Punkte

Der Gaschurner Daniel Ganahl belegte beim Vertical Weltcup Rennen in Andorra den zehnten Rang. Daniel Zugg wurde im Spring 24.

Bei den Herren passierten Paul Verbnjak, Daniel Ganahl und Jakob Herrmann auf den Plätzen 9, 10 und 11 innerhalb von nur 13 Sekunden die Ziellinie. Mit 27:27 Minuten sorgte dabei Paul Verbnjak für die beste Zeit der ÖSV-Herren und erzielte bereits zum zweiten Mal ein Top-Ten-Ergebnis im Gesamtklassement. Gleichzeitig sicherte sich der Kärntner damit erneut den Sieg in der U23 Kategorie. Paul Verbnjak und Daniel Ganahl setzten sich von Beginn an in der Spitzengruppe fest und konnten sich bis zur Ziellinie im engen Verfolgerfeld hinter dem späteren Sieger Remi Bonnet (SUI) halten. Zwischen dem zweiten und zehnten Platz lagen am Ende gerade einmal 19 Sekunden. Die Podiumsentscheidung fiel somit im Zielsprint, bei dem Robert Antonioli (ITA) und Cameron Smith (USA) die Plätze 2 und 3 belegten. Jakob Herrmann scheint der Mann der zweiten Hälfte zu sein. Wie schon im gestrigen Individual rollte er das Feld im zweiten Abschnitt auf und landete so, 11 Sekunden hinter Teamkollegen Daniel Ganahl, auf Platz 11.