Für SCR Altach geht es in Wien um wichtige Punkte

Im Auswärtsspiel bei Austria Wien wollen die Rheindörfler einen Schritt in Richtung Meister Play-off machen.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Austria Wien - SCR Altach

In der 8. Bundesliga-Runde gastiert der SCR Altach bei der Wiener Austria. Dabei geht es unter anderem gegen Manfred Fischer, der nach drei Jahren in Altach, erstmals gegen den SCRA antritt.

Als eines von sechs Bundesligateams, mit momentan acht Punkten auf dem Konto, reist der SCR Altach am Freitagmittag ab zum Auswärtsspiel bei FK Austria Wien. Die Veilchen lauern, nach ihrem ersten Saisonerfolg am Vorwochenende gegen den LASK, nur einen Zähler dahinter und sind damit punktemäßig ein direkter Verfolger.

Zu einem Wiedersehen kommt es am Samstag mit Manfred Fischer. Der Steirer trug zwischen 2018 und Saisonende 2020/21 drei Jahre lang das SCRA-Trikot, entschied sich dann aber gegen eine Vertragsverlängerung im Ländle und wechselte ablösefrei in die Hauptstadt. Fischer war in der vergangenen Saison mit zehn Pflichtspieltreffern bester Torschütze beim SCRA und stand bislang in allen acht Pflichtspielen der Austria in der Startformation.