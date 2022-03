Für SCR Altach ist gegen Hartberg ein Sieg schon Pflicht

Zum Beginn der Qualifikationsgruppe müssen die Rheindörfler endlich die Negativserie beenden und drei Punkte einfahren.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SCR Altach - TSV Hartberg

Vier Punkte beträgt nach der Punkteteilung der Rückstand auf den rettenden elften Platz. Was rein rechnerisch in zwei Spielen machbar ist, gilt für den SCR Altach in den zehn Playoff-Spielen zu bewältigen. Zum Auftakt in die letzte Saisonphase gastiert der TSV Hartberg im Ländle. Bis auf das abschließende Heimspiel Ende Mai gegen Tirol und das Auswärtsspiel unter der Woche in Hartberg finden die Altacher Playoff Partien immer samstags um 17:00 Uhr statt.

Altach gewann in Hartberg, Hartberg in Altach – so weit die Ergebnisse aus dem Grunddurchgang. Vor allem das Rückspiel in der CASHPOINT Arena verlief äußerst unglücklich für den hiesigen SCRA, kippte das Spiel nach einem frühen Ausschluss für Edokpolor auf die Seite der Oststeirer. Aufgrund den beiden knappen Partien in den früheren Aufeinandertreffen ist auch eine enge Kiste im ersten Playoff-Spiel zu erwarten.

Ähnlich wie der SCRA kämpft auch der TSV Hartberg aktuell gegen einen Negativlauf an, was ebenfalls ein spannendes direktes Duell erwarten lässt.

Klaus Schmidt ist in dieser Woche bei den Hartbergern als Cheftrainer installiert worden – auch beim TSV übernimmt er zumindest medial die Rolle als "Feuerwehrmann", welche er auch schon in der Vergangenheit des öfteren erfolgreich ausübte.

Gewissermaßen schließt sich für den Ex-SCRA-Cheftrainer mit dem Spiel am Samstag auch ein Kreis. Im vergangenen Sommer musste er nach einem 1:1 zum Saisonabschluss gegen den SCRA bei der Admira gehen. Nun kehrt er erneut gegen seinen Ex-Klub in die Bundesliga zurück. Der SCR Altach wird am Samstag alles dafür tun, damit zumindest das Comeback kein erfolgreiches wird.

Altach sucht Fortuna

In der nun anstehenden Play Off-Phase wollen sich die Rheindörfler mit Kampfkraft und Arbeit auf dem Platz das verloren gegangene Spielglück zurückkämpfen. Leider vorerst nicht mit dabei ist Nosa Edokpolor: Der Außenverteidiger zog sich in Salzburg einen Teilriss des Außenbandes im linken Knie zu und muss einige Wochen pausieren.

Bundesliga, Qualifikationsgruppe, 1. Spieltag: SCR Altach – TSV Hartberg

17:00 Uhr, CASHPOINT Arena

Nachdem der SCR Altach in der Bundesliga drei der ersten vier Spiele gegen den TSV Hartberg gewann (1N), folgte in den letzten neun Duellen gegen die Steirer nur ein Sieg (3U 4N).

Der TSV Hartberg traf gegen den SCR Altach neun Spiele in Folge, eine längere derartige Serie gelang den Steirern in der Bundesliga nur gegen den FC Admira (11, laufend).

Der TSV Hartberg hatte im Grunddurchgang 120 Spielzüge mit 10 oder mehr Pässen, nur der FC Red Bull Salzburg (180) mehr. Der SCR Altach ließ 182 dieser Spielzüge zu, nur der SK Austria Klagenfurt (192) mehr. Hartberg erzielte aus diesen Sequenzen zwei Tore, kein Team mehr in dieser Saison.

Unter allen Teams in der Qualifikationsgruppe gab nur der LASK mehr Schüsse nach hohen Ballgewinnen (35) als der TSV Hartberg (28) ab.

Hartbergs neuer Trainer Klaus Schmidt betreute den SCR Altach in der Saison 2017/18 in 36 Spielen in der Bundesliga und beendete die Saison mit den Vorarlberger auf Platz 8. Schmidt absolvierte am 21. Mai 2021 sein bislang letztes BL-Spiel auf der Trainerbank – damals als Cheftrainer des FC Admira bei einem 1:1-Remis gegen den SCR Altach.

Bundesliga 2021/2022, Qualifikationsgruppe, 1. Spieltag: Cashpoint SCR Altach – TSV Hartberg Samstag 17 Uhr; FC Admira Wacker – SV Ried Samstag 17 Uhr; LASK Linz – WSG Tirol Sonntag 14.30 Uhr;