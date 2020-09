Fünfzehn Medaillen für die Ländle-Karatekas

Starker Auftritt mit vielen Edelmetallen der jungen Karate-Garde

Die Vorarlberger Karatekas nutzen diese Gelegenheit und hamsterten auch gleich 15-mal Edelmetall. Allen voran konnte sich der 20-jährige Dornbirner Mihael Dujic ausgezeichnet in Szene setzten. Dujic sicherte sich im Kumite-Bewerb U21 +84 kg, als auch in der Allgemeinen Klasse jeweils die Goldmedaille. Zwei weitere Goldmedaillen gingen an den Youngster Tobias Fleisch (Kumite U14 -50 kg) vom KC Götzis und an Hamsat Israilov (Kumite Juniors -61 kg).