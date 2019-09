Fünffach-Weltmeister sind ohne ernsthafte Konkurrenz

Sie sind nach wie vor das „Maß aller Radballer“ – Patrick Schnetzer und Markus Bröll zeigen sich in ihrer letzten gemeinsamen Saison von der besten Seite.

Überlegen gewannen sie das UCI-Weltcup-Turnier in Grosskoschen/Deutschland. Finalgegner war – wie schon so oft – das Team vom RMV Stein/Deutschland mit Gerhard und Bernd Mlady. Gegen die seit Jahren wohl einzigen starken Konkurrenten gewannen die regierenden Weltmeister aus Höchst im Finale überlegen mit 5:1 Toren.

Die Ex- und aktuellen Vizeweltmeister vom RMV Stein/Deutschland, Gerhard und Bernd Mlady gewannen ebenfalls ihre Vorrundengruppe, schossen auch 33 Tore mussten aber doppelt so viele Gegentore hinnehmen. Nach dem 7:2 Halbfinalsieg über Grosskoschen standen sie wieder gegen die Höchster im Finale.

Das Weltcup Finale in Möhlin/Schweiz ist für Schnetzer/Bröll in greifbare Nähe gerückt

Die Teilnahme am Weltcup-Finale (18.1.2020, Möhlin/Schweiz) erfordert genügend Punkte aus jeweils vier Turnieren. Derzeit in Führung liegt das Duo Kevin Bachmann/Stefan Feurstein (SG Sulz/Dornbirn) mit 120 Punkten aus 3 Turnieren. Nach dem Sieg in Grosskoschen haben Schnetzer/Bröll einen großen Schritt in Richtung Finalteilnahme gemacht. Sie liegen mit zwei Turnieren und 100 Punkten auf dem 2. Rang. Der RV Dornbirn 2 rangiert auf Rang neun (59 Punkte/3Turniere).