Frauenpower in der Sparkassen-Filiale im Krankenhaus Bludenz

Bludenz. Nach 40 Dienstjahren wechselt Filialleiter Meinrad Dünser Ende Oktober in den Ruhestand. Zur neuen Filialleiterin wurde Sandra Nägele bestellt.

Mit Alexandra Fritz und Silvia Schuler hat sich das Team in der Filiale neu formiert.

Bei Meinrad Dünser bedankte sich Vorstandsdirektor Wolfgang Eichler in herzlichen Worten für die Verbundenheit zur Sparkasse und sein Bemühen, als Berater in all den Jahren für seine Kunden da zu sein.