Schöpf und Siebenhandl rücken neu ins Team

Für die beiden letzten EM-Qualifikationsspiele nominiert Franco Foda unter anderem Alessandro Schöpf und Jörg Siebenhandl nach längerer Pause wieder in den Kader.

Der 24-Mann-Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele am 16. November (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Nordmazedonien und am 19. November (20.45 Uhr/live ORF 1) in Riga gegen Lettland: