FPÖ und ÖVP: Es kriselt immer mehr

Zahl der Konfliktfelder zwischen den zwei Ex-Partnern in der Regierung steigt. FPÖ-Chef Norbert Hofer lässt ein Arbeitsgespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz kurzfristig platzen. "Ist aktuell nicht sinnvoll".

Die früheren "Schmusekurs"-Regierungspartner ÖVP und FPÖ entwickeln in der Zeit des Wahlkampfs immer mehr Kriegsschauplätze. Nach Ibiza-Affäre, dem Streit ums Innenministerium und der Personalie Kickl gibt es nun einen weiteren Stimmungsverschlechterer zwischen den beiden einst so harmonischen Partnern in der österreichischen Regierung. FPÖ-Chef Norbert Hofer ließ ein geplantes Treffen mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz platzen, wie die Tageszeitung "Österreich" berichtet.