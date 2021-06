Formel 1 in Frankreich: Mercedes-Jagd auf Verstappen

Bei der Jagd auf den besten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Frankreich muss sich WM-Spitzenreiter Max Verstappen am Samstag (15.00 Uhr) auf erstarkte Mercedes-Rivalen gefasst machen

Der niederländische Red-Bull-Pilot fuhr zwar im Training am Freitag in Le Castellet die beste Zeit, Valtteri Bottas und Titelverteidiger Lewis Hamilton folgten aber mit knappen Abständen. Verstappen führt in der WM-Gesamtwertung vor dem siebten Saisonlauf mit vier Punkten Vorsprung auf Hamilton. Das Mercedes-Team hatte zuletzt auf den Stadtkursen in Monaco und Baku schwer enttäuscht und hofft nun auf die Trendwende am Mittelmeer.