Formel 1: Bottas nach Blitzstart Japan-Sieger vor Vettel und Hamilton

Der Finne Valtteri Bottas hat am Sonntag den Formel-1-Grand-Prix von Japan gewonnen.

Mercedes holt Konstrukteurs-WM

Das Ergebnis bedeutete auch, dass sich Mercedes vorzeitig und zum sechsten Mal in Folge den Titel in der Konstrukteurs-WM sicherte. Der Grand Prix war vom Taifun Hagbis überschattet gewesen, der die Veranstaltung am Samstag zu einer Pause gezwungen hatte. So war erst zum fünften Mal in der Formel-1-Geschichte das Qualifying am Renntag über die Bühne gegangen.