Föhn als "Schneekiller": Weiße Weihnachten 2019 sehr unwahrscheinlich

Der Traum von weißer Weihnacht platzt 2019: In großen Teilen Vorarlbergs wird es an Heiligabend grüne Wiesen geben.

Weihnachten rückt immer näher - doch wo bleibt eigentlich der Winter? In großen Teilen Vorarlbergs liegt kein Schnee. Statt weißen Hügeln sieht man beim Blick aus dem Fenster derzeit meist nur grüne Wiesen. "Für dieses Jahr ist es eigentlich klar: Die Chancen für weiße Weihnachten sind sehr gering", erklärt Peter Hinteregger, Meteorologe bei Kachelmannwetter . Bis zum 24. Dezember werde es nie Temperaturen geben, die gegen Null gehen. "Woher soll der Schnee dann noch kommen", fragt Hinteregger. Die Menschen hätten immer gerne Schnee über die Weihnachtsfeiertage, dieses Jahr bleibe er aber aus.

"Schneekiller schlechthin"

"Die Vorgeschichte war ja nicht schlecht", so der Meteorologe gegenüber VOL.AT. Der Föhn sei allerdings "der Schneekiller schlechthin", und das bis in hohe Lagen. Bis zum vierten Adventswochenende werde es zwar wieder etwas Schnee geben, aber nur ab 1500 Meter aufwärts. "Von Montag auf Dienstag hatten wir eine historische Nacht", erklärt er zudem: Temperaturen so hoch wie noch nie im Dezember mit rund 15 Grad, Spitzenreiter war Feldkirch mit ganzen 20 Grad um 3 Uhr früh.